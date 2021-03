"L'Italia nella trappola perfetta di pandemia e denatalità"

“Non è solo che molte più persone muoiono a causa della pandemia. In molti paesi ne nascono molto meno”. Così ha ben sintetizzato qualche giorno fa il Financial Times. In Francia c’è un calo di 53.900 nascite in meno in un mese. Meno 20 per cento a dicembre e gennaio rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente in Spagna. 23.266 nascite in meno in un mese, mai così male dal 1941. Teresa Castro, demografa del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo, dice che “non è un fenomeno transitorio e quando usciremo dal Covid ci sarà da raccogliere le macerie”. Come spiega El Paìs, “il problema è che piove sul bagnato”. Sono anni che la Spagna è in picchiata, tanto che Francisco José Contreras, professore di Filosofia del diritto all’Università di Siviglia, ha detto che “ci si preoccupa per l’estinzione della lince iberica, ma non per quella dell’homo hispanicus”. Il governo spagnolo destinerà dieci miliardi per combattere lo spopolamento causato dall’invecchiamento della popolazione nell’“España vaciada” (Spagna svuotata). Molte regioni delle 23 province di Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galizia, Andalusia e La Rioja (il grosso della Spagna spopolata), hanno perso la metà del proprio valore demografico, secondo un recente rapporto del think tank Funcas.

