Metodo Melinda

L'ex signora Gates ha preparato il divorzio negli ultimi due anni e oggi ha deciso di raccontarlo come vuole lei. Lezioni di antivittimismo da una donna ferita che conosce l'arte di esercitare il proprio potere

Preparava il suo divorzio dal 2019, Melinda French, ex signora Gates, e ora lo fa raccontare dai giornali con un’indiscrezione al giorno, piccoli e grandi dettagli disseminati qui e là, la goffaggine di un marito traditore mescolata alla mostruosità dell’amicizia con Jeffrey Epstein, trafficante suicida di ragazze non consenzienti; la piccolezza di un marito che flirtava e si infatuava sul lavoro mescolata alla nefandezza del finanziere-criminale che abusa di giovani donne restando amico dei potenti del mondo. Il divorzio dei Gates è la dimostrazione maestosa di quanto possa essere buona una vendetta servita fredda, a saper attendere, a saperla costruire, e di quanto possa essere invincibile una donna ferita che sa come si rovescia rabbia e dolore addosso a un uomo senza ostentare il terrore che dà un matrimonio di trent’anni che finisce, il fascino delle altre, un impero costruito insieme che andrà diviso.