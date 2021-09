Una verifica semplice su VerificaC19

Il Foglio ha effettuato un’operazione di rara audacia, che riguarda la faccenda di cui si discute furiosamente in Parlamento e nelle piazze tra vax e No vax: scaricare, installare sul cellulare e provare la famosa app VerificaC19, che già serve a scansionare il codice Qr in ristoranti, treni a lunga percorrenza e nelle scuole e che dal 15 ottobre verrà estesa ai luoghi di lavoro, cultura e svago, e se vengono in casa colf artigiani e badanti. Gli anti green pass di Lega e Fratelli d’Italia combattono quella che Giorgia Meloni sobriamente definisce “idea raggelante, realizzazione di una società orwelliana”.

