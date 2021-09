Così a Milano la Meloni scippa piazza Duomo a Salvini

La lunga guerra a destra, partita dalle poltrone in Rai, arriva fino alla sfida per accaparrarsi i palchi migliori nel capoluogo lombardo. La leader di FdI sceglie una chiusura in solitaria, ignorando gli alleati. La Lega ripiega sulle periferie

C'è chi ci vedrà la perfidia degli spudorati, e chi invece parlerà di scaltrezza, ché la politica non contempla certo le buone maniere. Sta di fatto che quando la mossa di Giorgia Meloni è stata riferita a Matteo Salvini, una settimana fa, pare che il leader della Lega abbia sbottato: “Sono sempre i soliti”. Sì perché i soliti, cioè gli odiatissimi amici di Fratelli d’Italia, poche ore prima, seduti al tavolo insieme ai referenti lombardi degli altri partiti di centrodestra per coordinare la chiusura della campagna elettorale in vista del 4 ottobre, avevano esordito troncando subito la discussione. “Guardate che noi, per l’ultimo sabato utile, Piazza Duomo l’abbiamo già prenotata, ma per il comizio di Giorgia”.