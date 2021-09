Sulla campagna elettorale di Michetti, Meloni ci mette la faccia. Letteralmente

Il candidato di centrodestra per il Campidoglio non sembra aver ancora intercettato l'affetto dei romani. Tocca alla leader di Fratelli d'Italia farsi avanti per cercare di recuperare consensi. Il timore del voto disgiunto e il rebus ballottaggio

“Ah ma quindi non si candida Giorgia”. Visi crucciati. Sopracciglia tirate all’insù. Qualche romano in fondo ancora non l’ha capito bene. D’altronde i cartelloni elettorali tendono a ingannare. Il profilo destro di Giorgia Meloni guarda passanti e automobilisti dalla sinistra del cartellone. “Amministrative 2021. L’Italia del riscatto”, si legge. Subito sotto il logo di Fratelli d’Italia con la grande scritta “Giorgia Meloni”. I disattenti rischiano di perdere un dettaglio piccolo, ma essenziale. Proprio in fondo a sinistra. “Per Michetti sindaco”.