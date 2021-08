Meloni mette un tutor ad arginare Michetti

Una volta imboccata una strada, bisogna andare a qualsiasi costo fino in fondo, a occhi aperti. Anche perché alternative non ce ne sono. È per questo che adesso Giorgia Meloni ha messo in piedi attorno a Enrico Michetti, il suo candidato sindaco di Roma, una squadra di rianimatori. Come quelli del 118. Arriverà a guidarla il professor Luigi Di Gregorio, che alla Luiss insegna proprio questo: come si fa una campagna elettorale. Per esperienza diretta, visto che Di Gregorio, assieme ad Andrea Augello, uno dei leader più antichi della destra romana, curò nel 2008 la campagna elettorale vincente di Gianni Alemanno. E poi anche quella miracolosa di Renata Polverini alla regione Lazio, nel 2010, quando la destra, a quei tempi sotto il simbolo del Pdl, non riuscì a presentare nemmeno la propria lista ma vinse.

