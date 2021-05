Video

Prepariamoci al primo ristorante cinese su Marte

La corsa allo spazio made in China sta bruciando le tappe: il rover Zhurong ha toccato il suolo marziano e vi resterà per 90 giorni. Il grande sogno? Raccogliere campioni di Marte per portarli sulla Terra (e gli all-you-can-eat sul Pianeta rosso)