Respirare su Marte. La Nasa produce ossigeno sul pianeta rosso

Per la prima volta è stato prodotto dell’ossigeno respirabile su Marte: un primo e fondamentale passo per permettere la presenza stabile e umana sul pianeta rosso. MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), così si chiama lo strumento portato a bordo della sonda Perseverance: per la prima volta è riuscito a produrre 5 grammi di ossigeno; 5 grammi di ossigeno vi sembreranno pochi ma in realtà sono sufficienti per far respirare una persona per circa una decina di minuti. Comunque più che sufficienti per dichiarazioni insensate di un politico qualsiasi. Insomma non facciamo in tempo ad archiviare il primo volo di un elicottero su Marte che, pensate, proprio ieri, nella giornata mondiale della terra, la Nasa annuncia questo risultato e mette lo zampino su un primato tutt’altro che scontato.