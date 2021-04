Il primo volo su Marte. Il decollo in diretta di Ingenuity, l'elicottero della Nasa

Non sarà come guardare un evento sportivo dal vivo, ma il team della Nasa spera di ottenere dei buoni risultati anche in termini di visualizzazioni. L'obiettivo principale, certo, è un altro: riuscire a fare volare, anche se per meno di un minuto, un drone su Marte. Se tutto va bene, il mini elicottero Ingenuity (Ingegnosità) volerà a 3 metri di quota e non più di 100 metri di distanza dal rover-madre Perseverance. "Il rover fornirà supporto durante le operazioni di volo, acquisendo immagini, raccogliendo dati ambientali e ospitando la stazione base che consente all'elicottero di comunicare con i controllori di missione sulla Terra", ha spiegato l'agenzia spaziale americana. Il compito principale dell'elicottero è dimostrare che il volo a motore su Marte è possibile, aprendo potenzialmente una nuova modalità di esplorazione sul Pianeta Rosso. Ma le sfide sono notevoli.

L'orario (italiano, ma da confermare) del decollo potrebbe essere alle 4.54 della notte tra il 14 e il 15 marzo. Le immagini dovrebbero poi arrivare sulla Terra alle 10.15. E' prevista una diretta live streaming.