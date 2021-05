Tutto sul razzo cinese, ovvero: pure nello spazio la Cina fa come le pare

Un razzo in caduta libera verso la terra, un po’ come un virus, è un problema scientifico. Poi ci si mette di mezzo la politica

Un razzo in caduta libera verso la terra, un po’ come un virus, è un problema scientifico. Ma quando di mezzo ci si mette la politica tutto diventa molto più complicato. Perché se un paese accusa un altro di negligenza, di superficialità, e quindi di scarso senso di responsabilità, l’altro risponde mettendo di mezzo la politica. I frammenti del lanciatore spaziale cinese Lunga Marcia 5-b sono caduti nell’Oceano indiano quando in Italia erano le prime ore di domenica. E’ andato tutto bene, il punto è che poteva andare molto male.