Le lezioni di Fedriga, Marsilio e dell'Aifa per Meloni e Salvini sui vaccini ai bambini

“I bambini non si coinvolgono nella polemica politica”. Eravamo rimasti a quella frase pronunciata dall’allora vicepremier Matteo Salvini ad agosto 2019 per il caso del figlio ripreso sulla moto d’acqua della polizia. Evidentemente questa regola viene meno se si parla di vaccini. O per meglio dire, se si può seminare dubbi sulla loro sicurezza. In questo caso infatti il leader della Lega ha sentito il desiderio di raccontare in radio di non aver vaccinato contro il Covid la propria figlia: “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo materia di dibattito politico”, ha detto. Decidendo così – guarda un po’ – di tenere alto il livello di attenzione proprio su quel tema della somministrazione dei vaccini contro il Covid ai più piccoli già aperto lo scorso martedì dall’alleata Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a La Stampa aveva spiegato di aver deciso di non vaccinare sua figlia “perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischio-beneficio, e le possibilità che un ragazzo muoia di covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine".

