Il presidente Marsilio (meloniano) è per l'obbligo vaccinale

“Non mi scandalizza l’idea di vaccinare i bambini: decidono i medici se i farmaci sono sicuri, e dobbiamo fidarci delle istituzioni sanitarie”. Intervistato alla Festa dell’Ottimismo del Foglio, il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, dirigente di Fratelli d’Italia, s’è espresso così. Parole misurate rispetto ai toni molto critici che altri dirigenti FdI hanno spesso assunto nei confronti della campagna vaccinale. “Quello che consiglio è una linea di prudenza sull’obbligo per i bambini, perché l'impatto emotivo nei confronti delle famiglie e dei genitori sarebbe molto forte. I pediatri dovranno essere in prima fila: se sapranno usare parole convincenti con i genitori, sono convinto che la grande maggioranza farà vaccinare i loro bambini. Ma se invece di questo lavoro di costruzione del consenso e di informazione, si farà l’errore di obbligare tutti a vaccinarsi altrimenti non si va a scuola, all’asilo, non si gioca a pallone con i coetanei, ebbene, i cortei no vax si riempiranno. Molti di quelli che si sono vaccinati due, anche tre volte, non vorrebbero portare i propri bambini a vaccinarsi, questo realisticamente lo dobbiamo capire. Ma mi pare che fino ad oggi il governo abbia anticipato che non vorrà mettere l’obbligo”.

