Sui contagi in Germania pesa un problema no vax, che è pure storico

Berlino. La Germania si è lasciata travolgere dal coronavirus. Le ultime notizie arrivano dal Brandeburgo che non riesce più a tracciare i contatti delle persone infette: la crescita dei nuovi contagi è troppo rapida per stare dietro a tutti e l’amministrazione regionale raccomanda ai distretti sanitari e alle città indipendenti di stabilire criteri propri per monitorare le persone malate e la loro quarantena. “L’attuale situazione di infezione diffusa è molto seria e preoccupante”, ha affermato il viceministro regionale alla Salute Michael Ranft annunciando che 165 soldati sono stati schierati a sostegno dell’amministrazione sanitaria. Molto peggiore la situazione in Sassonia: nel grande Land orientale il tasso di incidenza ha raggiunto quota 761 casi ogni 100 mila abitanti contro 336 su scala nazionale. Alla Sassonia servono misure “chiare e severe” per allentare la pressione della pandemia, ha dichiarato il governatore Michael Kretschmer ben attento a evitare la parola-tabù: “Lockdown”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE