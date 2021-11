Pandemia dell'imbecillità

Si è scritto spesso negli ultimi tempi che una delle principali caratteristiche della quarta ondata – quarta ondata che da qualche settimana sta colpendo l’Europa costringendo alcuni paesi ad adottare piccoli, medi e grandi lockdown – è costituita dalla presenza di una pandemia che allo stato attuale riguarda prevalentemente i cittadini non vaccinati. Effettivamente, in questo preciso istante, esiste una simmetria innegabile tra paesi che si trovano maggiormente in sofferenza di fronte alla quarta ondata e paesi che si trovano maggiormente in sofferenza di fronte alla campagna vaccinale (il discorso vale anche per le città: pensate a Trieste, pochi vaccinati molti contagiati e molti ospedali intasati, e pensate anche ad Aprilia, alle porte di Roma, una città con un tasso di vaccinazione di dieci punti più basso rispetto alla regione in cui si trova, il Lazio, e una città che ora, a causa di contagi record, si trova a un passo dalla zona rossa).

