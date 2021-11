Se ci vacciniamo solo noi italiani non basta

L’Europa è l’epicentro della quarta ondata, nonostante sia uno dei continenti con il tasso di vaccinazioni più alto. Vediamo perché. Innanzitutto il progresso delle vaccinazioni è diseguale, con quattro paesi che riportano meno del 50 per cento della piena diffusione della vaccinazione nella popolazione (Bulgaria, Croazia, Romania e Slovacchia). A trainare l’epidemia ci sono i paesi dell’Europa dell’est. La Bulgaria, ad esempio, ha avuto la più alta mortalità in eccesso dell’Ue a settembre, in aumento di oltre il 50 per cento rispetto ai livelli pre-pandemia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE