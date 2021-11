Restrizioni ai soli non vaccinati? Il governatore dell'Abruzzo dice no

Non tutte le regioni sono per il modello Austria. Marco Marsilio (FdI): "Si offra piuttosto copertura statale sulle reazioni avverse al vaccino". Intanto Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stato-regioni, si fa portavoce della "preoccupazione per il peggioramento dello scenario di rischio epidemiologico"

Non tutti sono per il modello austriaco. Non il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio (FdI). “Modello negativo, quello austriaco”, dice al Foglio. È il giorno in cui il presidente leghista del Friuli Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stato-regioni, si fa portavoce della preoccupazione delle regioni: “Per il peggioramento dello scenario di rischio epidemiologico in alcune aree del paese e anche per la ricaduta che tale situazione potrebbe avere sulla ripresa economica e sulle attività sociali”. Si vorrebbe dunque intanto “mettere in sicurezza sia il sistema sanitario sia le attività economiche e sociali, anche per anticipare eventuali scenari di criticità”, dice Fedriga.