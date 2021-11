Sul modello Austria un altro cortocircuito da Covid nel centrodestra

Siamo alle solite: questa volta è il cosiddetto modello Austria a frammentare il centrodestra, diviso a livello nazionale, e di governo, a livello di coalizione e anche sul fronte dei territori. L'appello di ieri da parte delle regioni, affinché Palazzo Chigi prenda in considerazione l'ipotesi che eventuali restrizioni legate ai colori riguardino soltanto non vaccinati ha messo in luce ancora una volta le posizioni distanti, spesso inconciliabili, tra i vari attori del centrodestra. Divisioni che ritornano a ogni occasione, come un mantra. E così di fronte ai temi che la pandemia impone, ognuno va per la propria strada.

