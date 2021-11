"Fermiamo gli stregoni. Serve un super green pass. Ora!". Parla Agrusti (Confindustria)

"Gli incoscienti siamo noi. A Trieste oltre 70 mila non vaccinati su 230 mila abitanti. Agire subito con restrizioni. Sono per la terza e anche per la quarta dose". Intervista al presidente degli industriali di Pordenone-Gorizia-Trieste

I non vaccinati? “Chiamateli disertori”. Vuole un super green pass (“Assolutamente sì”). Avvisa che a Trieste (“lo registrano gli scienziati”) su 230 mila abitanti i non vaccinati sono 70 mila: “Basta stregoni”. Esiste un pericolo nord est che è pericolo Italia. Lo dice al Foglio il presidente di Confindustria Alto Adriatico. E’ Michelangelo Agrusti ed è per la “terza, per la quarta e anche per la quinta dose. Avanti!”.