Il governo allontana ulteriori inasprimenti sul green pass. Valutazione a dicembre

I titoli di queste ore: “le nuove strette”; “prossimo giro di vite”; “in arrivo le nuove regole”. Le cose non stanno così. Il governo non ha intenzione di varare “nuove e rigorose strette”; non “prevede l’imminente giro di vite”. Non è detto che non accada. E’ sicuro che non accadrà adesso. Se sarà necessario contenere ancora, intervenire per contrastare, in maniera ancora più severa, la quarta ondata pandemica, la decisione arriverà ma solo a dicembre. Ogni fine settimana, insieme ai picchi di contagi, si registra infatti un picco di “ipotesi”. E’ informazione paramedica che risente delle angosce (doverose) del ministero della Sanità, ma che non si trasforma in imminenti e nuovi decreti. L’aumento dei casi, ancora governabile, non giustifica, per il governo, un inasprimento del decreto green pass, decreto che oggi deve essere convertito in legge dalla Camera. Si ragiona se porre la “questione di fiducia”.

