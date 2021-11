Sul green pass torna la Lega bipolare. Coi No Vax nel weekend, contro al lunedì

Passano i giorni e, grossomodo, il copione è sempre lo stesso. Si ripete. In settimana si attacca Lamorgese, "Se vietiamo le manifestazioni perché non siamo in grado di far rispettare le regole, allora il ministro dell'Interno non sa fare il suo lavoro", per dirla con le parole di Matteo Salvini; arriva una dichiarazione scettica sulla campagna vaccinale – magari attraverso il profilo Twitter di Claudio Borghi, ma è sempre molto attivo, ad esempio, pure Alberto Bagnai. Segue una critica al certificato, "Spero che con il 2021 si chiuda anche la necessità del green pass”, qui il copyright è ancora quello del segretario. Il numero uno del partito che, come è accaduto settimana scorsa, quando c'è da convertire in legge il decreto sul lasciapassare verde, approvato dalla maggioranza alla quale il Carroccio dovrebbe appartenere, preferisce assentarsi in sede di votazione, insieme ad un folta pattuglia leghista.

