“Sì al green pass rafforzato. Draghi continui ad arginare il contagio”, dice Giovanni Toti

C'è un centrodestra che vuole "senza titubanza" procedere lungo la linea della responsabilità per "tenere aperto il paese" in sicurezza. E dentro Forza Italia si ribadisce la linea "senza ambiguità a favore dei vaccini". Parlano i governatori di Liguria e Calabria

Continuare con la linea seguita per arginare il contagio, consolidare il risultato, non concedere spazio ai no pass e neanche alle ambiguità, in un momento in cui il virus torna a spaventare l’Europa: c’è una parte del centrodestra che chiede questo al governo Draghi. E se l’appello del Foglio rivolto qualche giorno fa ai leader di partito – appello a sottoscrivere la frase “invitiamo ogni cittadino a vaccinarsi senza esitazioni: solo così si supera la pandemia” – è stato raccolto da Silvio Berlusconi ma non da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni, dalla Liguria il governatore Giovanni Toti, confondatore di Coraggio Italia, si attesta sulla linea del “non si può cambiare strada ora”, anche a costo, se necessario, “di arrivare a una stretta sul green pass”.