Nasce Coraggio Italia, per "ricomporre la diaspora dei moderati"

Si è ufficialmente costituito alla Camera il nuovo gruppo centrista Coraggio Italia, articolazione parlamentare del progetto politico del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e del presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. "Non abbiamo abbandonato i nostri partiti di appartenenza per avere un piccolo partitino personale da gestire", ha detto Toti nel corso della conferenza stampa di presentazione del gruppo. "Lo abbiamo fatto per dare a un centrodestra un po' asfittico nuove idee per allargarsi il più possibile a nuove personalità, a nuove intelligenze ed energie. Vogliamo ricomporre la diaspora che da molto tempo sparpaglia i moderati, ridare loro una casa. Essere moderati e parlare un po' più sottovoce di altri non vuol dire avere idee più fragili, anzi le nostre idee sono molto forti".

"Siamo il quinto o sesto gruppo della Repubblica Italiana con oltre 20 deputati e sette senatori, che spero arrivino presto a dieci. Speriamo di replicare subito una conferenza come questa anche al Senato", ha aggiunto il neo leader di Coraggio Italia. Se alla Camera Coraggi Italia ha 24 membri ed è riuscito quindi a superare i 20 necessari per la costituzione del gruppo parlamentare, al Senato per ora sono solo 7 mentre servono almeno 10 senatori. Per questo, al momento, resteranno nel Gruppo Misto. Nel nuovo gruppo confluiscono deputati del movimento “Cambiamo” di Toti, che finora facevano parte del Misto, insieme ad alcuni ex Cinque stelle ed ex leghisti. Ma soprattutto da Forza Italia si spostano nel gruppo centrista ben 12 parlamentari.

L'annuncio è stato dato in aula alla Camera dalla presidente di turno, Maria Edera Spadoni che ha anche letto l'elenco delle adesioni.

Ne fanno parte: Maria Teresa Baldini, Raffaele Baratto, Michaela Biancofiore, Maurizio D'Ettore, Matteo Dall'Osso, Marco Marin, Stefano Mugnai, Guido Germano Pettarin, Elisabetta Ripani, Cosimo Sibilia, Simona Vietina tutti provenienti dal gruppo di Fi.

Hanno aderito inoltre, Fabiola Bologna, Guido Della Frera, Manuela Gagliardi, Osvaldo Napoli, Claudio Pedrazzini, Gianluca Rospi, Daniela Ruffino, Giorgio Silli iscritti alla componente politica Gruppo Misto-Cambiamo, Popolo Protagonista.

Di Coraggio Italia fanno parte inoltre, Fabio Berardini, Carlo Ugo De Girolamo, Marco Rizzone, già iscritti al Gruppo Misto - Centro Democratico; Tiziana Piccolo, proveniente dalla Lega e Martina Parisse proveniente dal M5s.

Presidente del gruppo è l'ex di Forza Italia Marco Marin, vice presidente vicario Stefano Mugnai. Con la fondazione del gruppo Coraggio Italia, cessa di conseguenza la componente di Cambiamo, che era inserita nel gruppo Misto.