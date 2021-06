Coraggio Italia: un nuovo partito, ma per fare cosa? Brugnaro a ruota libera

Sponda a Draghi (anche per il dopo), federazione per i delusi (non solo al centro). Il sindaco di Venezia ha fondato insieme a Toti una nuova forza politica che alla Camera e al Senato ha mosso le acque. "Moderati? Non lo siamo, ma li vogliamo rappresentare. Saremo la casa degli elettori delusi"

"Moderati un corno”. Come un corno? “Ragionevoli, sì. Ma moderati no. Risoluti. Decisi. Determinati”. Non dica coraggiosi. “Coraggiosi, sì”. Non lo dica! “Lo dico. Coraggiosi. Con Draghi. Sì: siamo noi il partito di Draghi”. In che senso? “Nell’unico senso che lei può immaginare”. Va veloce Luigi Brugnaro. È imprenditore, è sindaco di Venezia, è presidente di una delle squadre di basket più importanti d’Italia, la Reyer, e da qualche giorno si è messo in testa che Venezia non basta più e che occorre sognare in grande. Lo ha fatto fondando un partito che ha un nome partorito non dai migliori creativi del paese – Coraggio Italia – ma che alla Camera e al Senato ha mosso le acque. Ma perché un partito? Per fare cosa? Per andare dove?