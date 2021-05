Mulè (FI): “Coraggio Italia? E' il parmesan della politica”

Forza Italia s’è scissa. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente della Liguria Giovanni Toti hanno appena annunciato la costituzione del nuovo gruppo del centrodestra alla Camera. E ciononostante, facendo un colpo di telefono a Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama dal 2018 in Parlamento con FI, al massimo la reazione che si raccoglie è di piena noncuranza. “Vuoi parlare dell’argomento del giorno. Qual è, Carla Fracci?”. Ma no, sottosegretario, lo sa benissimo cos’hanno fatto alcuni suoi compagni di partito. “Come si chiamano: Coraggio italia? Cavoli!”. Sù, non finga indifferenza. Leggo dalle agenzie che siete entrati in fibrillazione per lo scippo di 12 parlamentari. Che poi in realtà sono undici perché la deputata col nome più bello dell’emiciclo (Fucsia Nissoli Fitzgerald) s’è tirata indietro all’ultimo. O no? “Guardi, l’unica fibrillazione che provo oggi è per l’approvazione della legge sui defibrillatori. Fibrillazioni politiche non ne vedo. Del resto, basta guardare alla composizione di questo nuovo gruppo di transfughi multicolore che arrivano da ogni dove”.

