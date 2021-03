Ve li ricordate gli Europeisti per Conte? Non se la passano benissimo

All'inizio dell'anno erano il baricentro della politica italiana. Adesso li si ricorda a stento. Che fine ha fatto il gruppo degli Europeisti al Senato? Quell'amalgama fantasioso che teneva assieme il Maie, il Centro democratico di Bruno Tabacci, transfughi ex forzisti, alcuni grillini espulsi con l'andar della legislatura e una dem in prestito secco per ragioni puramente algebriche (Tatjana Rojc) ha esaurito le proprie funzioni ancor prima di prestare servizio. Era nato con l'intento di coagulare i cosiddetti responsabili per Conte. Nelle settimane in cui un'intervista strappata ad Andrea Causin, Saverio De Bonis o Ricardo Merlo rincorrendoli nei vicoli attorno a Montecitorio valeva un Pulitzer. Guadagnandosi, se mai qualcuno avesse in mente di disegnarlo, l'effige del trasformismo, degenerazione italiana verso cui tutti si scagliano come hobby (non ultimo il nuovo segretario del Pd Enrico Letta: "Solo in Italia il Gruppo Misto è il paradiso"). Cos'è rimasto di quello slancio moderato ed europeista?

