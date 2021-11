Il segretario regionale friulano del Pd invita la destra a “essere coerente” nella lotta al virus

Le regioni guardano con timore all’aumento dei contagi, i governatori della Liguria e del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Toti e Massimiliano Fedriga, invocano restrizioni per i No vax, mentre per lo stesso Friuli Venezia Giulia si paventa un passaggio alla zona gialla. In Veneto, intanto, il governatore Luca Zaia si è espresso contro No pass e negazionisti (effetto collaterale: aver fatto risaltare la linea di frattura interna alla Lega, con un Matteo Salvini che ieri si trincerava dietro a un generico “il pass non cambia e no a nuove restrizioni”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE