Bisogna rassicurare i genitori sul vaccino ai bambini

Non sbagliamo la comunicazione per invitare i genitori a vaccinare i propri figli: abbiamo capito sulla nostra pelle quanto dare le informazioni corrette e in modo chiaro sia alla base di scelte consapevoli. Questa considerazione arriva dal fatto che negli ultimi tempi leggo sempre più spesso articoli allarmanti sugli effetti del Covid sui bambini tra i cinque e gli undici anni. Che alcuni di questi bambini – pochi casi in realtà – in questa fascia siano stati colpiti fortemente dal virus è risaputo, che altri siano stati indicati in una terrificante e stupida comunicazione come i peggiori untori è purtroppo altrettanto vero, e in tutta questa profusione di notizie che indica i più piccoli prima come soggetti particolarmente vulnerabili e un secondo dopo come la causa dei contagi come può, un genitore, decidere se far vaccinare o meno i propri figli?

