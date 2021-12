L'Aifa approva i vaccini per gli under 12. Costa: "Confidiamo di partire prima di Natale"

Dopo il pronunciamento dell'Ema, si procede anche in Italia. La decisione riguarda oltre 3 milioni di bambini tra i 5 e gli 11 anni e sarà ufficializzata a breve. Speranza sulla campagna vaccinale: "I numeri sono molto incoraggianti, ma bisogna rafforzare i controlli"

La decisione ufficiale potrebbe arrivare in serata o domani, ma la Commissione tecnico-scientifica di Aifa, l'Agenzia del farmaco italiana, riunita da questa mattina per valutare l'efficacia e gli effetti del vaccino sulla fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, ha dato parere positivo. Una scelta attesa, che segue il via libera arrivato dall'agenzia europea Ema, tant'è che già questa mattina il sottosegretario alla salute Andrea Costa si era sbilanciato nel dettare i tempi: "Attendiamo in queste ore l'indicazione precisa dell'Aifa. Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre''.

In Italia i bambini tra i 5 e gli 11 anni sono oltre 3 milioni, che si aggiungeranno alla campagna vaccinale che fino a oggi ha raggiunto l'84,6 per cento della popolazione over 12 con doppia dose, l'87,5 considerando solo la prima somministrazione e oltre 6,5 milioni di persone con la dose booster che è ormai aperta a tutti gli over 18. Numeri che il ministro Roberto Speranza ha definito "molto incoraggianti", ribadendo inoltre "la priorità per i fragili".

Nel corso di un question time alla Camera, oggi pomeriggio il titolare del dicastero della Salute ha ribadito come "i numeri dei contagi in Italia siano più bassi rispetto ai paesi europei confinanti". E per questo, ha detto ancora Speranza, "credo che sia assolutamente importante far rispettare pienamente le regole che ci siamo dati. E da questo punto di vista il lavoro del governo in sinergia con tutti i ministeri competenti, dovrà muoversi esattamente nella direzione di rafforzare i controlli non solo negli aeroporti, ma anche in altri mezzi di trasporto e in altre modalità di arrivo, come nell'area del confine con Slovenia e Friuli e Venezia Giulia".