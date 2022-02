Riparte l'assalto di Meloni a Salvini: "Cacciare Speranza e Lamorgese"

La numero uno di Fratelli d'Italia attacca il centrodestra e cavalca i temi cari alla Lega. Vuole accreditarsi come leader principlae della coalizione e chiede un patto anti inciucio. Ma il capo del Carroccio: "C’è gente che pensa solo al proprio interesse personale". E Berlusconi dice che per fare alleanze non serve un notaio

Per Fratelli d'Italia la corsa al 2023 è gia partita e Giorgia Meloni torna all'assalto, a partire da quel che resta del centrodestra. Manda messaggi al premier e dice di "prepararsi a governare", di rappresentare "l'unico partito rimasto saldamente nel centrodestra", e nel frattempo prosegue la sua battaglia di posizione interna alla coalizione. A partire, sondaggi alla mano, dal principale contendente Matteo Salvini, con cui i rapporti sono ai minimi storici, per usare un eufemismo. "Se posso dare un consiglio a Draghi, farei un pensierino sui ministri Speranza e Lamorgese, totalmente fallimentari. Speranza per la gestione della pandemia, Lamorgese perché non ha prodotto nulla di buono sul fronte della sicurezza", dice alla Stampa la leader di Fratelli d'Italia, che chiama in causa l'ex governatore della Bce e i suoi ministri, ma soprattutto si rivolge alla Lega e al suo capo.