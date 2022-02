Per gli italiani è la Meloni la nuova leader del centrodestra (davanti a Salvini)

Secondo un sondaggio Ipsos, la percentuale di chi preferisce la leader di FdI è ancora più altra tra gli elettori di destra. I cittadini sono più preoccupati in questa fase per il caro bollette che per il Covid

È Giorgia Meloni la nuova leader del centrodestra. Con un sorpasso decisivo, in termini di gradimento, su Matteo Salvini. Lo fotografa un sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per la trasmissione Di Martedì. Secondo la rilevazione presentata ieri sera, il distacco tra Meloni e Salvini è piuttosto ampio. Il 34 per cento del campione sondato crede che a guidare la coalizione di centrodestra sia la leader di Fratelli d'Italia. Solo il 21 per cento si affida a Matteo Salvini e il 14 per cento a Silvio Berlusconi. Un ribaltamento dei consensi figlio anche della partita del Quirinale, che ha fatto perdere molta strada al segretario del Carroccio.

Ma quel che più colpisce è che questo dato di primato si consolida ancora di più se si analizza il solo campione degli elettori di centrodestra. In questo caso il 45 per cento pensa che a primeggiare sia la Meloni, il 34 per cento si affida a Salvini e il 16 per cento a Berlusconi. Del resto, è stata la stessa presidente dei conservatori europei a sostenere, in un'intervista alla Stampa, che il suo obiettivo è "essere il primo partito della coalizione", Condizione che le consentirebbe di dettare le regole con gli alleati e presentarsi in una posizione centrale all'appuntamento con il post elezioni politiche del 2023. Dove il desiderio nemmeno pure troppo dissimulato è quello di andare a Palazzo Chigi (anche se gli scricchiolii che si sono indovinati nel centrodestra dopo la rielezione di Mattarella hanno fatto dire alla Meloni di essere disposta persino a "correre da sola contro tutti").

Nel campo del centrosinistra, invece, la situazione è altrettanto se non più frammentata. Secondo il campione sondato, il ruolo di leader della coalizione se lo spartiscono alla pari Enrico Letta e Giuseppe Conte (entrambi appaiati al 36 per cento di gradimento). Ma è tra gli elettori propriamente di quest'area che si evidenzia una differenziazione: il 53 per cento considera Letta il vero punto di riferimento. Altra domanda: ora che i Cinque stelle sono in fase di esplosione, con i vertici decapitati in seguito a decisione giudiziaria del Tribunale di Napoli, con chi si dovrebbe alleare prioritariamente il Pd? Secondo il 21 per cento degli italiani, comunque con il M5s, mentre il 19 per cento preferisce l'opzione centrista. Il 13 per cento, invece, non vorrebbe che una scelta escludesse l'altra. E si lavorasse quindi a una coalizione larga che tenga dentro tutte le forze in chiave antisovranista.

Ulteriore dato emerso dal sondaggio di Pagnoncelli: per quasi due anni il Covid è stata la principale preoccupazione per gli italiani. Adesso, invece, il 54 di loro è preoccupato dal caro bollette (il 33 per cento dal perdurare della pandemia). E rispetto all'estero molti più cittadini (circa tre su quattro contro una media della metà) ha già sperimento un rincaro di prezzi sulla propria pelle.