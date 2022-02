I timori di Letta su Conte: "Le tensioni del M5s non si scarichino sul governo"

L’ansia che avverte, Enrico Letta l’affida ai membri più fidati della sua segreteria. Ed è un’ansia reale: “Perché le fibrillazioni sono comprensibili, e la dialettica interna agli altri partiti va sempre rispettata, tanto più se si parla dei nostri alleati. Ma è fondamentale ribadire che queste tensioni non devono in alcun modo scaricarsi sull’agenda del governo, questo non possiamo permettercelo”. Lo dice sottovoce, però, il segretario del Pd. Almeno per ora. Anche perché due giorni fa, di fronte alla baruffa da legulei che ha spodestato Giuseppe Conte dalla guida formale del M5s, dal Nazareno hanno osato esprimere “preoccupazione”, e dallo staff del fu avvocato del popolo hanno replicato, con la malagrazia di chi è nervoso, che “il Pd farebbe bene a pensare alle sue, di divisioni: quelle che hanno portato ad affossare la candidatura di Belloni”. E se mai ci fosse stato bisogno di una convalida dei propri sospetti, Letta l’ha avuta.

