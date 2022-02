M5s, Conte sospeso come leader. E c'è chi consiglia a Grillo: ritorna al direttorio

I dissidenti in tribunale. Giuseppe Conte incartato di nuovo nelle scartoffie. Vito Crimi in grande spolvero. Luigi Di Maio zitto (starà ridendo?). Alessandro Di Battista che invoca “Gianroberto anche solo per due ore”. Casaleggio jr che dice “noi di Rousseau ve lo avevamo detto”. E infine Beppe Grillo, centro del caos: dovrà decidere se insistere con la leadership di Conte o se optare per una guida a cinque. Il circo M5s inizia a preoccupare Enrico Letta, l’alleato del Pd.

