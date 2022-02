Il tribunale di Napoli sospende la nomina di Conte a capo del M5s. Torna Crimi?

Accolto il ricorso degli iscritti:i grillini si ritrovano con tutti i vertici decapitati. L'avvocato Borrè: "Il partito è formalmente senza una guida"

Il primo partito del Parlamento è senza una guida. Per il tribunale di Napoli, Giuseppe Conte decade dalla carica di presidente del M5s in quanto eletto in forza di uno statuto approvato in violazione dei quorum necessari. Il tribunale ha accolto il reclamo di un gruppo iscritti napoletani in rappresentanza di centinaia di iscritti in tutta Italia. "Al momento non c'è più nessuno alla guida del M5s – dice al Foglio l'avvocato Lorenzo Borrè che ha curato il reclamo – sono decaduti tutti i vicepresidenti e gli organi di garanzia".

In linea teorica si torna indietro al vecchio statuto del M5s. E a chi ha preceduto Giuseppe Conte alla guida del Movimento: il reggente Crimi. "Davvero torna Vito?", si chiedono i parlamentari del Movimento nelle chat.

Secondo quanto ricostruito dall'Adnkronos, il tribunale del capoluogo partenopeo ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e 'incoronato' Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto 2021) sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di "gravi vizi nel processo decisionale".

La notizia piomba sulla crisi del M5s alle prese con la guerra interna fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che sabato si è dimesso da presidente del comitato di garanzia. Anche questo organismo risulta dunque decapitato: al momento ne fanno parte Roberto Fico e Virginia Raggi. Ma anche la loro elezione potrebbe non aver valore in quanto scaturita dalla votazione del nuovo statuto che è stato appunto sospeso dal tribunale. A distanza di otto mesi la "Carta" grillina continua a dare grattacapi a Conte: basti pensare che nasce da una trattativa più che burrascosa con Beppe Grillo.