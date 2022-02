Meloni supera il Pd. Salvini e Conte sprofondano dopo il Quirinale. I sondaggi di Euromedia Research

Secondo la rilevazione di Alessandra Ghisleri pubblicata su La Stampa, Fratelli d'Italia è il primo partito, la Lega scende al terzo. Dopo la rielezione di Mattarella gli unici leader che crescono sono Meloni e Renzi

La partita del Quirinale vista come una sconfitta per quasi tutti i leader (tranne Renzi e la Meloni). Che subito rimescola le intenzioni di voto, allargando la forbice tra la prima forza politica e le altre che seguono. È quanto traspare dal sondaggio realizzato da Euromedia Research e di cui ha scritto Alessandra Ghisleri quest'oggi sulla Stampa. Una serie di tabelle e dati che confermano l'impressione e le analisi dell'immediato post rielezione di Sergio Mattarella. Secondo il 70 per cento degli italiani, che pure avevano nel presidente uscente e poi riconfermato il loro preferito, l'esito della votazione evidenzia tutte le debolezze dei partiti.

Andando a guardare più nel dettaglio, gli unici leader nei confronti dei quali vi è stata una crescita di fiducia rispetto alla fine di dicembre sono Giorgia Meloni (32,3 per cento con un incremento di 2,7 punti) e Matteo Renzi (una crescita di 4,2 punti percentuali che lo porta al 14,8 per cento). Tutti gli altri invece fanno i conti con una condotta che gli italiani considerano insoddisfacente. Soprattutto Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che perdono nell'arco di un mese rispettivamente il 5,3 e il 5,2 per cento dei consensi personali. Il capo politico del M5s è ancora apprezzato dal 30,2 per cento dell'elettorato, il segretario della Lega dal 22,4 per cento. Ma ad arretrare sono anche, in maniera meno marcata, Enrico Letta, Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio.

Per quel che riguarda le intenzioni di voto, invece, si assiste a uno scenario nuovo. Ieri avevamo dato conto del sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, secondo cui il Partito Democratico si manteneva in prima posizione seguito da Fratelli d'Italia. La rilevazione di Euromedia invece dà il partito di Giorgia Meloni in testa alle intenzioni di voto con il 21,1 per cento (una crescita di 2,2 punti rispetto a due settimane fa). Il Pd perde lo 0,8 per cento e segue subito dopo (al 20,8 per cento). La Lega è data al 16,7 per cento con una contrazione dell'1,8 per cento. Perdono voti potenziali entro il decimale anche il M5s e Forza Italia, rispettivamente al 14,2 e al 7,4 per cento.