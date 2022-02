Meloni "mangia" Salvini. Pd primo partito ma in calo. Il sondaggio politico Swg

La settimana del Quirinale non fa bene alla Lega, che perde un punto. FdI al secondo posto, stacca il Carroccio di 3 punti percentuali. M5s stabili nonostante la frattura interna

Nell’ultimo sondaggio di gennaio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Pd mantiene la prima posizione al 21,2 ma perde mezzo punto rispetto alla settimana precedente. Fratelli d’Italia è subito dietro al 20,5 per cento, in crescita dello 0,7 per cento. La pessima settimana del Quirinale non ha fatto bene al partito di Matteo Salvini: la Lega, infatti cede quasi un punto arretrando fino al 17,5 per cento mentre il M5s, che ne esce comunque spaccato sull'asse Conte-Di Maio, sembra limitare i danni: stabile, anzi in leggerissima risalita al 13,8 per cento (+0,3 rispetto alla settimana prima).

Tra le minori, la nuova federazione Azione/+Europa arriva al 4,5 per cento, scendendo dello 0,3. Resterebbe però a oggi l'unica a superare la soglia di sbarramento. Piccoli movimenti per gli altri partiti, tranne che per Italiexit che cresce ancora di mezzo punto portandosi al 2,1 per cento.