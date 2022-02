Il buon predellino leghista

Può esistere un centrodestra desideroso di investire su un’agenda non sovranista? Le carte di Salvini, i test per crescere, l’Ucraina e quel bivio per la Lega: o cambiare la rotta o cambiare i timonieri

Non sarà certamente lo scenario che ha in mente Matteo Salvini, che ieri ha riunito in un consiglio federale molto acceso i vertici della Lega per provare a leccarsi le ferite post Quirinale, ma l’idea di un predellino leghista, di un superamento cioè degli attuali confini del più importante partito del centrodestra, è un’idea che meriterebbe di essere presa sul serio ed è un’idea che a certe condizioni potrebbe persino aiutare il sistema politico a fare un passo in avanti verso un futuro non da incubo. Proviamo a orientarci. La Lega di Matteo Salvini, lo abbiamo scritto, esce a pezzi dalla partita quirinalizia. Salvini aveva promesso che questa volta sarebbe toccato alla destra scegliere il presidente (“tocca a noi”) e invece la destra altro non è riuscita a fare che dividersi, lacerarsi, bruciare candidature su candidature, rafforzare gli avversari e rieleggere il presidente già scelto dal Pd sette anni fa (“tocca a loro”).