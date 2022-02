Quando Salvini diceva no al partito repubblicano di Berlusconi

“Ora un partito repubblicano”, annunciava ieri Matteo Salvini, affidando a un intervento su Libero, il nuovo schema. La nuova ricetta, per andare oltre. La corsa al Quirinale, il suo epilogo, soprattutto, ha lasciato strascichi importanti nel centrodestra. È partita la corsa alla rifondazione. Per dire, sempre ieri, anche la Meloni ha esperesso la stessa necessità, questa volta dalle colonne del Giornale.



Ognuno a proprio modo. “È inutile nascondersi dietro un dito. L'elezione del presidente ha mostrato i limiti della coalizione del centrodestra”, ha ammesso il leader del Carroccio, forse senza aaccorgersi che il principale responsabile, in questa storia è proprio lui. Le sue giocate, la trottola – king maker, hanno lasciato un segno, profondo, quasi un fossato, che va colmato un'altra volta. Come? “Ragionando in un'ottica veramente unitaria. Superando gli egoismi, non annullando, ma valorizzando le differenze. Un nuovo contenitore politico delle forze di centrodestra”.

