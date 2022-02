Tajani: "Vi racconto il mio romanzo Quirinale tra Draghi, Conte, Salvini, Letta"

Il vero romanzo Quirinale ve lo racconta lui che stava per essere candidato al Quirinale. “Avevo il cv. Ma sono il coordinatore di Forza Italia, il partito della mediazione. Non era possibile”. E’ Antonio Tajani, il più amato da Silvio Berlusconi che ovviamente riama. “Il vero uomo che ha deciso le sorti di questa elezione, che ha chiamato Sergio Mattarella per comunicargli la notizia. E’ l’unico che anche quando non partecipa vince”. Facciamo come gli scrittori. I luoghi. “Sesto piano. E’ sabato mattina. Vertice di maggioranza. Siamo negli uffici di Forza Italia, ex ufficio di Brunetta. In quella stanza viene deciso il nome del nuovo capo dello stato”. Che notte quella notte (prima). “Eravamo al ristorante Maxela…”.

