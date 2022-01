"Il solitario" di Draghi. Sorpreso dall'ostilità dei partiti: "Adesso facciano presto"

Rammaricato di essere definito "un monarca", preoccupato (insieme a Mattarella) della crisi Ucraina e dello stallo in parlamento. Per i leghisti non è ancora da escludere. E lui: "Cosa aspettano?"

Scacchi e solitario. E’ cosi che inganna la sua attesa. Nell’ufficio di Palazzo Chigi, per respirare e ragionare, Mario Draghi apre l’ipad e si sfida al “solitario” che è la sua palestra della mente insieme alla scacchiera. E al contrario del re, il pezzo dall’infinito valore, dicono che ancora si rammaricasse per essere stato definito “sire” e “monarca” “perché non lo sono. Quella che chiamano antipatia e freddezza è l’unico modo che mi resta per difendere il privato”