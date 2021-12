Guardare Londra per capire perché l'Italia rischia nuove restrizioni

Poco monitoraggio, terze dosi che non decollano, ricoveri già superiori al Regno Unito. Quello che dovrebbe preoccupare il governo Draghi (in attesa dei dati sulla variante Omicron)

Il Regno Unito è investito da una nuova ondata di casi sospinti dalla variante Omicron. Per far fronte a questa situazione il governo di Boris Johnson è dovuto tornare sui suoi passi, lasciandosi alle spalle la decisione di abbandonare ogni misura restrittiva e virando repentinamente sul “piano B” con l’introduzione del pass sanitario, l’uso delle mascherine al chiuso e il ricorso allo smart working. Ma anche queste misure potrebbero non bastare. Il ministro della Salute Sajid Javid sta spingendo per un “piano C” da adottare prima di Natale visto il record di casi quotidiani e, soprattutto, per i timori sulla tenuta del servizio sanitario.