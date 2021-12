Il variante Boris ora si sposta verso il modello Draghi

Fino a pochi giorni fa la strategia di Boris Johnson, che a luglio ha tolto ogni restrizione, veniva indicata come un modello anche in Italia dai critici del green pass. Ora, a poco tempo di distanza, soprattutto per l’arrivo della variante Omicron, non solo Johnson ha deciso di adottare il “Piano B” che prevede l’introduzione del green pass per alcune attività, ma si trova ad affrontare la sua più grave crisi politica per via di 70-80 parlamentari Tory ribelli che rendono determinante il voto dell’opposizione laburista per il sì alle nuove misure.

