Storia della sperimentazione dei vaccini, prima e dopo Norimberga

Se la percezione del rischio relativa al vaccino anti-Covid è distorta nella mente di qualche milione di persone, non è solo perché molti coltivano il compiaciuto cinismo dei complottisti, ma anche perché circolano idee confuse e sbagliate su come viene controllato un vaccino venduto. Meglio: non sanno che per oltre 150 anni i vaccini erano usati senza che fosse provata la sicurezza, mentre l’efficacia si testava sul campo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE