Ehi No Vax, cosa vuoi in cambio per vaccinarti?

Uno spinello nello stato di Washington, e un gelato in Russia; 25 euro in Serbia, e una giornata di ferie pagate a Hong Kong (oltre a biglietti di una lotteria). Uno sconto del 10 per cento in ristorante a Dubai dopo la prima dose e del 20 dopo la seconda, e una corsa gratis in monopattino o bici elettrica per andare a vaccinarsi in 15 città italiane; concerti nella Repubblica Dominicana e a Chicago, e una visita gratis al castello di Dracula in Romania (dove viene anche fatta la vaccinazione). In tutto il mondo governi centrali e locali si sono ormai scatenati nel cercare di vaccinare quanta più gente possibile contro il Covid; in molti hanno pensato che alla fine a dare incentivi si fa meno fatica che a litigare con i No Vax per smontare le loro elucubrazioni complottiste e si diventa più popolari che a usare il semplice metodo indonesiano di multare i refrattari e tagliare loro la sanità pubblica; e così la fantasia ormai galoppa.

