"Vacciniamo i giovanissimi se vogliamo riaprire le scuole”, ci dice Pregliasco

Dubbi e polemiche (anche politiche) sul vaccino ai ragazzi dai 12 anni in su si scontrano con il rischio che in autunno arrivi anche qui la variante Delta. Per il virologo "il vaccino è sicuro. Dal punto di vista biologico non ci sono rischi"

“Questo virus purtroppo rimarrà in circolazione per un po’. In autunno è possibile che la variante Delta arrivi anche da noi, se vogliamo davvero che le scuole ripartano e non siano un fattore di rischio vaccinare i ragazzi sarà molto utile”. Per Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, non ci sono dubbi che vaccinare i più giovani serva. Il dibattito è iniziato in sordina negli scorsi giorni. A fine maggio l’Ema ha autorizzato l’utilizzo del vaccino di Pfizer/BionTech anche per i ragazzi con più di 12 anni. Dal ministero dell’Istruzione per adesso non legano la ripartenza delle scuole in presenza alla vaccinazione dei giovanissimi, ma il ministro della Salute Roberto Speranza durante l’annuncio dell’autorizzazione alla somministrazione del siero anche ai giovanissimi aveva già detto che l’obiettivo è vaccinare più under 18 possibili prima del ritorno in classe. Una linea condivisa dal titolare dell’Istruzione Patrizio Bianchi.