Il caos su AstraZeneca esporrà gli operatori sanitari a ricadute legali?

L'11 giugno il ministero ha bloccato AstraZeneca per gli under 60 e solo il 14 giugno l'Aifa ha autorizzato il mix vaccinale. Nel frattempo, le regioni hanno continuato a vaccinare. Cosa succederebbe in caso di eventi avversi? Qualche risposta

Era l’11 giugno quando il ministero della Salute emanava una circolare con la quale bloccava le vaccinazioni con AstraZeneca per gli under 60, compresi i richiami per le seconde dosi. Solo nella serata di ieri, 14 giugno, è stata però emanata la determina con la quale l’Agenzia del farmaco (Aifa) ha approvato l’uso off label dei vaccini Pfizer e Moderna come seconda dose per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino AstraZeneca.