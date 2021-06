Mix di rischi non ragionati su AstraZeneca

La decisione del governo di sospendere l’uso del vaccino AstraZeneca anche per le persone al di sotto dei 60 anni di età che hanno già ricevuto la prima dose è l’opposto del principio del “rischio ragionato” evocato dal presidente del Consiglio Mario Draghi per le riaperture. Si basa, al contrario, sull’assunzione irragionevole di un rischio la cui entità non è nota: non ricevere più la seconda dose di AstraZeneca come previsto dai test clinici, bensì un vaccino a mRna, realizzando così un mix vaccinale non previsto da alcun protocollo scientifico né caratterizzato in nessuno studio clinico sinora. E’ bastata una circolare del ministero della Salute, con l’aggiornamento delle note informative dei vaccini da parte di Aifa, per fare carta straccia dell’approvazione da parte degli enti regolatori internazionali e anche del consenso informato firmato dai cittadini che, ben consapevoli dell’eventualità di rarissimi eventi avversi, hanno scelto di farsi somministrare un vaccino che ha seguìto determinate procedure di approvazione.

