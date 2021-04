Il caso AstraZeneca. La conferenza al ministero della Salute

Il comitato per la sicurezza dell'Agenzia del farmaco europea ha concluso oggi che i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere considerati come effetti collaterali molto rari del vaccino contro il Covid di AstraZeneca (Vaxzevria). In seguito a queste valutazioni dell'Ema è stata indetta, per questa sera alle 21, una conferenza stampa alla quale partecipano il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini e il dg della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

La conferenza è iniziata con Locatelli: "Come sapete", ha detto, "in queste ultime ore i comitati di farmacovigilanza europei e italiani, Ema e Aifa, hanno valutato nuovi dati che sono stati resi disponibili per quel che riguarda in particolare lo sviluppo di trombosi. La valutazione fatta dal Comitato di farmacovigilanza dell'Ema (Prac), il nesso di causalità, per quanto non dimostrato definitivamente è stato dichiarato plausibile. Il fenomeno non è definitivamente chiarito ma ci sono ipotesi che fanno pensare a reazioni del sistema immunitario. Lo sottolineiamo ancora: sono fenomeni molto rari. Sono stati osservati superiori per gli under 60enni ma inferiori all'atteso per gli over 60". Secondo Locatelli, "la maggior parte di questi casi si sono osservati in soggetti di sesso femminile, ma soprattutto sotto i 60 anni di età, anche se va detto che per Ema non ci sono fattori di rischio identificati. La maggior parte di questi eventi si è avuta nei primi 14 giorni dopo la somministrazione di vaccino e la si è osservata solo dopo la prima somministrazione. Tuttavia il numero di dosi somministrate come seconda dose è troppo limitato per trarre conclusioni definitive".



"Ancora è in corso una teleconferenza dei ministeri della Salute dei vari paesi europei per trovare una decisione condivisa. Limitandoci ai paesi più popolati, Germani, Spagna e Francia, i primi due hanno sposato la scelta di usarlo sopra i 65, la Francia sopra i 55 anni di età", spiega il presidente del Css. "Il ministero raccomanda un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età", aggiunge.

Che cosa ha detto l'Ema

"Le rare trombosi potrebbero essere un effetto collaterale del farmaco, ma il vaccino di AstraZeneca è altamente efficace", ha spiegato Ema. "Farsi vaccinare è 10 volte meno 'rischioso' di un contraccettivo orale". Il Comitato per la sicurezza (Prac) non ha indicato nessuna limitazione legata all'età.

Qui il video della conferenza stampa integrale dell'Agenzia (in inglese).

I sintomi da tenere sotto controllo in presenza dei quali va richiesta assistenza medica

fiato corto

dolore al petto

gonfiore alla gamba

persistente dolore addominale (pancia)

sintomi neurologici, inclusi mal di testa grave e persistente o visione offuscata

minuscole macchie di sangue sotto la pelle oltre il sito di iniezione

"Considerando i dati sulla letalità (per coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni", ha detto Franco Locatelli all'incontro governo-regioni. "Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose", ha aggiunto. Il professore di microbiologia dell'Universita' di Padova Andrea Crisanti a Sky Tg24 oggi ha spiegato che "volare in aereo presenta maggiori rischi di trombosi del vaccino AstraZeneca".