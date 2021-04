Quanto è davvero rischioso il vaccino AstraZeneca, secondo l'Ema

"Farsi vaccinare è 10 volte meno 'rischioso' di un contraccettivo orale", dice il Comitato per la sicurezza (Prac) che non ha indicato nessuna limitazione legata all'età. Stasera alle 21 la conferenza stampa al Ministero della Salute con Locatelli, Magrini e Rezza

Il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) ha concluso oggi che i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere considerati come effetti collaterali molto rari del vaccino contro il Covid di AstraZeneca. Nel giungere alla sua conclusione, il comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, compreso il parere di un gruppo di esperti ad hoc. Ma quanto è rischioso farsi somministrare questo vaccino? "Farsi vaccinare con AstraZeneca è 10 volte meno 'rischioso' di assumere un contraccettivo orale", hanno sottolineato gli esperti di Ema oggi nel corso della conferenza stampa.