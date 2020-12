Contro l'inganno No Vax

Perché proprio quando avremmo più bisogno di un vaccino nasce una forte opposizione alle campagne per distribuirlo in massa, cercando di arrestare un pericolo mortale? La maniera più semplice per rispondere, ma anche la meno veritiera, è quella di giustificare questo paradosso con la mancanza di cultura, educazione, risorse cognitive di una fetta sempre maggiore della popolazione, all’interno della quale si troverebbero soprattutto i No Vax. La realtà, e particolarmente la realtà socio-culturale fra le cui pieghe si sta cercando una spiegazione, è enormemente più complessa di quanto si possa immaginare e persino anche solo misurare.

