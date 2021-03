La ciambella discriminatoria di Krispy Kreme

Non è la prima iniziativa di questo genere che bar, ristoranti e negozi in America hanno adottato: all’inizio di marzo un sondaggio Npr/Pbs segnalava che ancora il 41 per cento dei repubblicani e il 31 per cento degli indipendenti non hanno intenzione di vaccinarsi

Vaccinarsi contro il Covid non è obbligatorio, così è iniziata la politica dei “nudge”, le spintarelle a farsi un vaccino, gli incentivi piccoli e grandi che possono essere inventati dagli stati o dalle aziende per indirizzare i cittadini verso un bene comune, in questo caso la vaccinazione. Il Regno Unito sta valutando di far entrare nei pub soltanto chi ha il pass vaccinale: serve per incoraggiare soprattutto i più giovani dove sembra che ci sia la maggiore resistenza alla vaccinazione. Naturalmente è un’ipotesi e ha già scatenato molte polemiche, perché gli inglesi sono sì i più rapidi al mondo nel vaccinare (oltre il 40 per cento della popolazione, cioè 29 milioni di persone, ha ricevuto almeno una dose, secondo Our World in Data), ma il certificato vaccinale potrebbe essere discriminatorio: i vaccini sono una risorsa al momento scarseggiante, non è giusto avere vantaggi per una cosa che non dipende completamente dalla volontà personale. Per combattere i no vax, insomma, si rischia di punire chi il vaccino se lo farebbe subito, ma non gli viene offerto.